Американский самолёт-разведчик перехвачен у российской границы

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Жительница Австралии выиграла четыре миллиона австралийских долларов (около 200 млн рублей) благодаря мужу, который в шутку подарил ей лотерейный билет на день рождения.

По словам женщины, супруг отдал ей подарок и с иронией сказал, что тот принесёт ей счастье. Билет действительно оказался выигрышным. Больше всего домохозяйка обрадовалась возможности съездить с семьёй в отпуск,...