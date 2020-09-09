Американский самолёт-разведчик перехвачен у российской границы

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолёта-разведчика над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
Приближавшуюся к государственной границе воздушную цель обнаружили средства контроля воздушного пространства, сказано в сообщении, на которое
Экипаж отечественного воздушного судна классифицировал объект как стратегический самолёт-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США. Борт был сопровождён над Чёрного морем, уточнили в ведомстве.
Ранее, как писал NEWS.ru, российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолётов-разведчиков из США и Швеции над Балтийским морем.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен