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Американский самолёт-разведчик перехвачен у российской границы

19:26, 09 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолёта-разведчика над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Приближавшуюся к государственной границе воздушную цель обнаружили средства контроля воздушного пространства, сказано в сообщении, на которое ссылается РИА Новости.

Экипаж отечественного воздушного судна классифицировал объект как стратегический самолёт-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США. Борт был сопровождён над Чёрного морем, уточнили в ведомстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолётов-разведчиков из США и Швеции над Балтийским морем.

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