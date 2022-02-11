Украина не является демократическим государством, как уверяют власти США, заявила бывшая член палаты представителей конгресса и бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард. Она в Facebook обвинила Белый дом во лжи.

Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Но они лгут. Украина на самом деле не демократия, — отметила Габбард.

Она указала на ряд действий президента Украины Владимира Зеленского, которые имеют мало общего с демократией. Так, по её мнению, он закрыл критиковавшие его оппозиционные телеканалы, арестовал лидера оппозиции Виктора Медведчука.

Габбард считает, что в этих ситуациях действиями Зеленского руководил не закон, а желание удержаться у власти. При этом Белый дом поддерживал все действия украинского президента против оппозиции, подчеркнула Габбард.

Ранее стало известно, что украинский политолог Александр Лазарев раскритиковал решение властей страны начать импортировать газ из Венгрии. По его мнению, на самом деле этот газ имеет российское происхождение. В этой связи политолог поинтересовался у Зеленского, насколько патриотичным можно считать такой поступок? Сам Лазарев увидел в этом государственную измену.