Американский генерал анонсировал атаку ВСУ на Крым Экс-командующий армии США в Европе Годжес: ВСУ дойдут до Крыма зимой

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Севастополь

Бывший командующий армии США в Европе Бэн Годжес на своей странице в Twitter заявил, что украинские военные подберутся к Крыму этой зимой. Американский генерал пояснил, что ВСУ могут теперь разместить в Херсоне установки РСЗО HIMARS, которые смогут наносить удары по полуострову. По его словам, данный шаг «ослабит русскую армию».

ВСУ в январе войдут в Мариуполь и Мелитополь. А там и до Крыма недалеко, — сказал Годжес.

Он при этом не привел доказательства своих утверждений, но отметил, что украинской армии не хватает западного оружия.

Военное руководство Украины может провести контрнаступление на запорожском направлении, написала ранее американская газета The New York Times со ссылкой на собственных аналитиков. В качестве косвенного доказательства западные эксперты указывают на заявления старшего лейтенанта вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Михейченко, который неоднократно говорил о необходимости «постоянного движения вперед».

Автор материала добавил, что контратаки планируются на нескольких направлениях, чтобы противник не успел перебросить резервы. Несмотря на это, издание отмечает, что с наступлением зимы боевые действия могут перейти в фазу застоя.