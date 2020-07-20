Американский эсминец примет участие в учениях с флотом Украины

https://static.news.ru/photo/f8d763d8-c9c4-11ea-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser /navy.mil

Ракетный эсминец ВМС США Porter направился в Чёрное море для участия в учениях Sea Breeze 2020, организуемых Вашингтоном и Киевом.

В регион манёвров корабль отправился 19 июля. Его присутствие в Чёрном море призвано «усилить региональную стабильность», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США.

В период с начала 2020 года эсминец уже заходил в воды Чёрного моря. В Шестом флоте заявили, что его возвращение подтверждает приверженность ВМС США «союзникам и партнёрам по НАТО».

Предполагается, что в Sea Breeze 2020 будет задействовано 27 кораблей и 19 самолётов, а также две тысячи человек личного состава из девяти стран. Помимо США и Украины, в манёврах примут участие Болгария, Грузия, Испания, Норвегия, Румыния, Турция и Франция.

Как писал NEWS.ru, в прошлый раз эсминец Porter зашёл в акваторию Чёрного моря 17 июня и покинул её 7 июля. Целью его присутствия было участие в двух совместных учениях с кораблями НАТО. После этого он направился в Средиземное море.