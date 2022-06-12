Американский дипломат увидел у Зеленского намёк на отказ от Крыма Дипломат Хаас: Зеленский намекнул на возможность отказа от претензий на Крым

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас увидел у президента Украины Владимира Зеленского намёк на возможность отказа от претензий на Крым. Об этом дипломат написал в статье для журнала Foreign Affairs. Он указал на смягчение риторики украинского лидера, однако отметил, что, по его мнению, у киевских властей пока нет единого мнения по данному вопросу.

Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 года. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранение контроля России над Крымом, — отметил Хаас.

Он также добавил, что среди факторов, которые способны направить Киев в мирное русло переговоров, могут быть колоссальные издержки, которые государство несёт из-за продолжающихся боевых действий, сложная ситуация на фронтах, а также колебания Запада относительно продолжения поддержки страны.

Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что некоторые западные страны «устали» от Украины. По его словам, группа лидеров Запада обращается к украинским властям с призывами о сдаче России части территории страны. Подобные разговоры вызывают беспокойство, признался депутат.

В свою очередь, читатели Daily Express предположили, что США вскоре могут избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. По их мнению, это произойдет из-за того, что политик не только не оправдал возложенных надежд, но ещё и вызывающе себя ведёт.