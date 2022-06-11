Британцы предостерегли о попытках США избавиться от Зеленского Читатели Daily Express предположили, что США могут избавиться от Зеленского

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США вскоре могут избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, считают читатели Daily Express. По их мнению, это произойдет из-за того, что политик не только не оправдал возложенных надежд, но еще и вызывающе себя ведет.

Тогда комик. Теперь комик. И при этом не очень благодарный. Потерпев неудачу со своим хозяином, США теперь стремятся похоронить его. Стыд, — написал пользователь с ником BlueAvenger.

Пользователи указали на то, что Зеленский проиграет и его ждет суд за то, что он и «его друзья выбрали путь голода, боли и лжи». Кроме того, украинского лидера пристыдили за обстрелы Донбасса.

То, что Украина делала и до сих пор делает с мирным населением Донбасса, не является предметом для гордости, — написал Hawkbuster #1.

Британцы также обвинили США в разросшемся конфликте на Украине. По мнению некоторых комментаторов, Киев стал инструментом в руках Вашингтона, который в итоге подвел его.

Ранее бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард назвала Украину марионеткой США в борьбе с Россией. Политик указала на то, что противостояние Белого дома и Кремля переросло из «холодной войны» в «горячую». К такому заключению она пришла после принятия очередного пакета поддержки Украины со стороны Америки.