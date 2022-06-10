«Украина — наша марионетка»: в США рассказали про противостояние с Россией Бывшая конгрессвумен США Габбард назвала Украину марионеткой Вашингтона в борьбе с Москвой

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Бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард заявила, что Вашингтон использует конфликт на Украине для опосредованного противостояния с Москвой. Политик при этом назвала противостояние с Россией не холодной войной, а «вполне себе горячей». Так она прокомментировала наспех принятый пакет военной помощи Киеву в размере 40 миллиардов долларов, пишут «Известия».

Мы видели, как конгресс второпях принял пакет военной помощи Украине на $40 млрд. А ведь это уже не холодная война США с Россией, а вполне «горячая», и Украина в ней — наша марионетка, — рассказала Габбард.

Она назвала последствия этого решения «непредсказуемыми» и отметила, что власти в Вашингтоне делают всё возможное, чтобы не решать внутриполитические проблемы.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее признала, что введённые коллективным Западом санкции против России из-за происходящего на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она выразила свою уверенность в том, что ситуация с ценами на топливо в Соединённых Штатах не улучшится в краткосрочной перспективе. В ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times​​​, эксперты также заговорили о возможной рецессии американской экономики.