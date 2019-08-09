https://static.news.ru/photo/9e714474-bac3-11e9-aac0-fa163e074e61_660.jpgУильям ТейлорФото: U.S. State Department
Временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор похвалил президента Украины Владимира Зеленского за смелость после звонка лидерам России и Франции.
Это был очень смелый шаг — позвонить Путину и другим руководителям стран «нормандской четвёрки», чтобы требовать встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные, — цитирует агентство «УНИАН» Тейлора.
По мнению дипломата, такой шаг позволил продемонстрировать Украине моральное превосходство своей позиции.
Как писал News.ru, Зеленский заявил, что звонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за гибели украинских военных в Донбассе. По словам главы Украины, обсуждались сокращение сроков строительства моста в станице Луганской и вопрос возвращения украинских заключённых. Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.