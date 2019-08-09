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Французская певица Изабель Жеффруа, известная как ZAZ, призвала россиянок отказаться от косметики. Этот поступок поможет в деле защиты природы. С таким заявлением исполнительница выступила 9 августа на презентации своего эко-движения Zazimut.

Ты можешь пользоваться косметикой, которую можешь сделать сама, есть меньше мяса, не покупать 25-ю кофточку и 50-ю помаду и таким образом уменьшить загрязнение планеты мусором и пластиком, это и есть...