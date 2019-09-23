https://static.news.ru/photo/59719fa4-de0e-11e9-ab82-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Marines/via Globallookpress.com

Три военных самолёта и дальний беспилотник США 23 сентября совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море.

Стратегический разведывательный самолёт RC-135V и патрульный P-8A Poseidon вылетели с авиабазы Милденхолл в Англии и в течение нескольких часов выполняли задание недалеко от сухопутной и морской границы с Калининградской областью, находясь в воздушном пространстве Балтики, Польши и Литвы.



Параллельно у границ России в Чёрном море совершил многочасовой полёт самолёт радиоэлектронной разведки, базирующийся на греческом острове Крит. Он разведывал территорию вдоль юго-западных берегов Крыма, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

Кроме того, в Чёрном море у российской границы был зафиксирован полёт стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk, который взлетел с базы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он курсировал у побережий Крыма и Кубани.

Ранее News.ru писал, что в июле этого года патрульные противолодочные самолёты ВМС США P-8A Poseidon совершили разведывательные полёты у берегов Крыма. Кроме того, у границ РФ был замечен американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk.