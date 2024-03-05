Американист рассказал, что ждет Украину после отставки Нуланд Американист Межуев: Украину не ждут серьезные изменения после отставки Нуланд

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Киеву не стоит ожидать серьезных последствий после отставки заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, рассказал NEWS.ru американист Борис Межуев. По его словам, отставка Нуланд вызвана провалом контрнаступления ВСУ, которое она всячески поддерживала.

Я не ожидаю каких-то серьезных изменений для Украины. Другое дело, что Нуланд следовала крайне антироссийскому курсу. Известно, что у нее была стратегическая идея — не просто поражение России, но смена власти в ней. Ее идея была воевать на Украине до того, как в России поменяется власть. Она стояла у истоков того курса, который был связан с контрнаступлением. И поскольку этот курс провалился, Нуланд не получила позиции первого заместителя госсекретаря, на которую она рассчитывала, — заявил Межуев.

Американист отметил, что саму идею давления на Украину и принуждения Киева к какому-то компромиссу мог «проглотить» глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, но не Нуланд. Политолог отметил, что чиновница связала всю свою карьеру, жизнь и деятельность с жесткой ставкой на поражение России и переход Украины под «американское крыло». Американист заключил, что отставка Нуланд означает признание неуспешности бескомпромиссного курса США в отношении России.

Ранее Нуланд заявила о решении покинуть свой пост в ближайшие недели. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.