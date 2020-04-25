Американцы засекли личный поезд Ким Чен Ына

Информация связана с неподтверждёнными слухами о смерти Ким Чен Ына, хотя северокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что лидер КНДР 25-го был на открытии города Самчжиён.
Некоторые японские СМИ утверждают, что глава Северной Кореи перенёс операцию на сердце и есть даже предположения, что Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии».
New York Post со ссылкой на собственный источник в гонконгском ТВ утверждает, что Ким Чен Ын «вероятно, умер», анализирует ситуацию «Интерфакс».
Северокорейские СМИ в субботу, 25 апреля, сфокусировались на 88-летии основания армии страны. Информацию о лидере государства они не передавали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государственное радио КНДР утром 26 апреля рассказало об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. В сообщении говорилось, что глава республики «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».