Алжир захотел присоединиться к БРИКС Президент Алжира Теббун: республика хотела бы присоединиться к БРИКС в ближайшее время

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Абдельмаджид Теббун

Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, это необходимо, чтобы освободить экономику республики от давления.

Я говорю от имени своей страны, что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС для того, чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся, — сказал Теббун.

Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По его словам, африканское государство заинтересовано в одном из ключевых направлений работы организации — переводе торговли на альтернативные валюты, в том числе национальные.

В конце мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что выступает за присоединение Венесуэлы к союзу БРИКС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что страна желает стать частью объединения, поскольку этот союз формирует новый мировой порядок.