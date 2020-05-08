Алиев сообщил о роли азербайджанской нефти в победе в Великой Отечественной

https://static.news.ru/photo/a9c5af32-9190-11ea-8964-fa163e074e61_660.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что победа Красной армии в Великой Отечественной войне была бы невозможна без поставок нефти и нефтепродуктов из республики Закавказья. По его словам, в те годы для нужд военных Азербайджан поставил 70% нефти, 80% топлива и 90% смазочных масел.

Алиев отметил, что на фронт в Великую Отечественную войну ушли более 600 тысяч представителей Азербайджана, 300 тысяч из них не вернулись, сообщает РИА Новости.

Героями Советского Союза стали более 120 выходцев из Азербайджана, другие ордена и медали заслужили свыше 170 тысяч солдат и офицеров республики. Сформированная в Азербайджане 416-я Таганрогская краснознаменная дивизия с боями прошла от Кавказа до Берлина, добавил Алиев.

Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы бережно относимся к этой дате в истории, глубоко чтим память тех, кто внёс вклад в победу на поле боя и в тылу, отдаём дань уважения подвигам офицеров и солдат, которые ценою жизни спасли мир от фашизма, — сказал президент Азербайджана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы. Стороны не ограничились поздравлениями и обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Москвы и Баку.