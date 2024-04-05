Алиев раскрыл цели трехсторонней встречи США — ЕС — Армения Алиев: трехсторонняя встреча США — ЕС — Армения направлена на изоляцию Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Трехсторонняя встреча США — ЕС — Армения в Брюсселе направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время встречи в Баку с экс-главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. По его словам, которые приводятся на сайте президента республики, попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе приведут к негативным последствиям в будущем.

Высокопоставленные чиновники США и ЕС пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Однако мы знаем, что это противоречит сотрудничеству с Азербайджаном, — сказал глава республики.

Алиев отметил, что проведенная в сентябре прошлого года антитеррористическая операция в Карабахе «обеспокоила некоторые силы». По его словам, все мировые процессы на сегодняшний день, в том числе на Южном Кавказе, развиваются в очень опасном направлении, Баку справедливо выражает обеспокоенность по этому вопросу.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения считает США и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике. По его словам, в республике хотят укреплять демократические институты.

В феврале МИД Азербайджана вызвал посла ЕС в Баку Петера Михалко, которому было заявлено, что республика обеспокоена деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении. Послу дали понять, что миссия выполняет функцию инструмента антиазербайджанской пропаганды вместо того, чтобы осуществлять содействие региональной безопасности.