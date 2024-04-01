Армения назвала своих основных партнеров Глава МИД Армении Мирзоян назвал США и Европу главными партнерами страны

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Арарат Мирзоян

Армения считает США и Европу основными партнерами, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN. Он добавил, что это не означает поворота во внешней политике.

У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами <...> Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном, — сказал он.

Ранее Мирзоян отметил, что Армения в настоящее время не планирует вступать в НАТО. Этот вопрос, по его словам, на повестке дня не стоит, хотя страна сотрудничает с Альянсом, участвует в операциях по поддержанию мира в Афганистане и так далее. При этом республика стремится вступить в ЕС, отметил он. Дипломат процитировал премьер-министра страны Николу Пашиняна, который подчеркнул, что «Армения готова стать ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает возможным и желает стать ближе к Армении».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что двери организации для Армении открыты, а власти республики должны сами решить, хотят ли они оставаться в составе ОДКБ. НАТО уважает решение Армении и не настаивает на том, чтобы страна присоединилась к Альянсу, уточнил он.