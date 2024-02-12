«Агент бинокольной дипломатии»: в Баку высказались о миссии ЕС в Армении МИД Азербайджана назвал бинокольной дипломатией работу миссии ЕС в Армении

Фото: eumm.eu

МИД Азербайджана вызвал посла Евросоюза в Баку Петера Михалко. Ему было заявлено, что республика обеспокоена деятельностью мониторинговой миссии ЕС (EUMA) в Армении, следует из пресс-релиза азербайджанского внешнеполитического ведомства. Послу дали понять, что миссия, вместо того чтобы осуществлять содействие региональной безопасности, выполняет функцию инструмента антиазербайджанской пропаганды.

До сведения стороны ЕС было доведено, что миссия по сути стала агентом «бинокольной дипломатии», способствующей организации визитов в приграничные районы различных европейских официальных лиц, а также неофициальных делегаций. <...> Все без исключения подобные визиты используются для распространения антиазербайджанской ненависти, — говорится в сообщении.

В МИД также заявили Михалко, что недавний случай предотвращения попытки незаконного пересечения границы через зоны ответственности EUMA «бросает серьезную тень на заявленные задачи миссии» и что действия миссии никоим образом не соответствуют целям EUMA по содействию укреплению доверия в качестве нейтрального субъекта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миссия Евросоюза в Армении пыталась «разнюхивать» действия России в регионе. По его словам, Москва обсуждала это с Ереваном. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что изначально представители ЕС должны были заниматься принятием мер по укреплению доверия между Ереваном и Баку.