Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жильё по всему миру

Онлайн-сервис бронирования жилья Airbnb убрал возможность для россиян и белорусов арендовать жильё по всему миру. Об этом сообщается на сайте самого сервиса.

Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было, — сказано в сообщении.

Накануне магазины Chanel за рубежом стали требовать с россиян расписку, что их люксовые товары не будут вывозиться в Россию. Одним из «осуждающих» стала музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая поделилась переживаниями в своём Telegram-канале.

Ранее киностудия Disney сообщила, что с 7 апреля полностью приоcтановит прокат своих картин в кинотеатрах России. Информация появилась в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика». Запрет на покaз затронет не только зарубежные проекты студии, например «Смерть на Ниле», но и российские релизы вроде «Мистера Нокаутa».