Все боевые самолёты РФ получат новую систему прицеливания

Новую, проверенную в Сирии систему прицеливания получат российские боевые самолёты. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как
Мы её ставим фактически на все наши самолёты, которые имеют системы для бомбометания, — сказал Шойгу.
Министр добавил, что под боевыми условиями он подразумевал опыт, полученный в Сирии.
Ракетоносец модернизированный Ту-95МСМ (по классификации НАТО — «Медведь») совершил первый полёт на аэродроме Таганрога. О начале лётных испытаний Шойгу рассказал гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Ту-95 является самым скоростным турбовинтовым самолётом в мире. Благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, машина лучше скрыта от спутников системы SBIRS, которая следит за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам. Дальность ракет позволяет «Медведю» атаковать цели за пределами радиуса действия любых систем ПВО, писал NEWS.ru.
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