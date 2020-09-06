Все боевые самолёты РФ получат новую систему прицеливания

https://static.news.ru/photo/9810893e-f03a-11ea-8fcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новую, проверенную в Сирии систему прицеливания получат российские боевые самолёты. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщает ТАСС, интервью «России-24» глава военного ведомства заявил, что разработана новейшая российская система прицеливания для бомбометания. Он отметил, что она была доработана и проверена в боевых условиях.

Мы её ставим фактически на все наши самолёты, которые имеют системы для бомбометания, — сказал Шойгу.

Министр добавил, что под боевыми условиями он подразумевал опыт, полученный в Сирии.

Ракетоносец модернизированный Ту-95МСМ (по классификации НАТО — «Медведь») совершил первый полёт на аэродроме Таганрога. О начале лётных испытаний Шойгу рассказал гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Ту-95 является самым скоростным турбовинтовым самолётом в мире. Благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, машина лучше скрыта от спутников системы SBIRS, которая следит за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам. Дальность ракет позволяет «Медведю» атаковать цели за пределами радиуса действия любых систем ПВО, писал NEWS.ru.