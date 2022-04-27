Военный эксперт назвал самые мощные неядерные вооружения России Военный эксперт Литовкин назвал «Буратино» и «Искандер» мощнейшим неядерным оружием России

ТОС-1А «Солнцепёк» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми мощными неядерными типами вооружений России являются тяжёлая огнемётная система (ТОС) «Буратино», оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» с 12 ракетами с кассетными боеприпасами, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он также добавил к перечню пяти- и десятитонные авиабомбы («Папа всех бомб»).

Есть разное неядерное оружие, смотря для каких целей. Есть пятитонные и десятитонные авиабомбы, есть ТОС «Буратино» с термобарическими зарядами, есть ОТРК «Искандер» с термобарической боеголовкой. <...> Всё зависит от того, по каким целям применять. Если для уничтожения пехоты, то РСЗО «Смерч» — 12 ракет с кассетными боеприпасами накроет площадь в 48 гектаров, — заявил Литовкин.

Он также напомнил про гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», уничтоживший защищённый подземный склад в районе украинского Ивано-Франковска во время специальной военной операции России.

«Кинжал» уничтожил бывший советский склад для хранения ядерных боеприпасов под Ивано-Франковском. Это подземное, хорошо защищённое железобетонное сооружение, сверху прикрытое несколькими метрами земли. «Кинжал» его уничтожил, всё пробил и внутри всё ликвидировал, — подытожил Литовкин.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи сбили 18 украинских беспилотников, а также ракету «Точка-У», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Кроме того, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по семи складам боеприпасов и артиллерийским позициям ВСУ. БПЛА уничтожены в районах населённых пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское и Трудолюбовка, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.