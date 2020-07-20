Британские военные боятся, что F-35 не сможет взлететь с новых авианосцев

https://static.news.ru/photo/49521728-c9b0-11ea-957c-fa163e074e61_660.jpg

Настоящий скандал разгорелся вокруг американских малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, закупаемых для Королевских ВВС Великобритании. Ведомство обвинили в приобретении «устаревших» машин. Эксперты считают, что разработка компании «Локхид-Мартин» не сможет взлететь с новых авианосцев стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов.

Бюджет Минобороны островного государства подвергнут тщательной проверке, передаёт газета The Daily Telegraph. Речь идёт о моделях F-35A и F-35B, причём в первом случае самолёт не может эксплуатироваться двумя британскими авианосцами класса «Куин Элизабет» водоизмещением 65 000 тонн. А F-35B как раз обладает возможностью вертикального и укороченного взлёта. Аналитики возмутились, почему Лондон собирается закупать вариант A, если подобные истребители могут не подойти для кораблей.

Доводы Минобороны о дешевизне F-35A и об отсутствии на авианосцах специальной подъёмной системы Rolls-Royce, позволяющей F-35B взлетать с укороченной взлётной палубы, не убедили аналитиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские военные планируют заменить истребители четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon на небольшие ударные беспилотники Skyborg. Перевооружение будет осуществляться с 2025 года.

По данным Aviation Week & Space Technology, концепции Skyborg соответствует демонстратор XQ-58A Valkyrie. Изделия Skyborg должны стереть грань между беспилотниками и одноразовыми крылатыми ракетами, отмечают в издании. Они призваны заменить не только истребители, но и устаревающие беспилотники MQ-9 Reaper.