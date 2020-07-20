Британские военные боятся, что F-35 не сможет взлететь с новых авианосцев

Настоящий скандал разгорелся вокруг американских малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, закупаемых для Королевских ВВС Великобритании. Ведомство обвинили в приобретении «устаревших» машин. Эксперты считают, что разработка компании «Локхид-Мартин» не сможет взлететь с новых авианосцев стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов.
Бюджет Минобороны островного государства подвергнут тщательной проверке,
Доводы Минобороны о дешевизне F-35A и об отсутствии на авианосцах специальной подъёмной системы Rolls-Royce, позволяющей F-35B взлетать с укороченной взлётной палубы, не убедили аналитиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские военные планируют заменить истребители четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon на небольшие ударные беспилотники Skyborg. Перевооружение будет осуществляться с 2025 года.
По данным Aviation Week & Space Technology, концепции Skyborg соответствует демонстратор XQ-58A Valkyrie. Изделия Skyborg должны стереть грань между беспилотниками и одноразовыми крылатыми ракетами, отмечают в издании. Они призваны заменить не только истребители, но и устаревающие беспилотники MQ-9 Reaper.
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