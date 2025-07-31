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31 июля 2025 в 19:35

Военэксперт объяснил уникальность системы ядерного удара «Мертвая рука»

Военэксперт Козюлин: силы НАТО не способны нейтрализовать систему «Мертвая рука»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Система гарантированного ответного ядерного удара «Периметр» — значимый сдерживающий фактор, позволяющий не допустить новой мировой войны, сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ военный эксперт Вадим Козюлин. По его словам, система, также известная под названием «Мертвая рука», абсолютно защищена — у НАТО нет способов ее нейтрализовать.

Другой такой системы нет. Несколько лет назад в США началась дискуссия о разработке аналога с применением искусственного интеллекта, но дальше разговоров дело не пошло, — подчеркнул эксперт.

Благодаря «Периметру» россияне застрахованы от обезоруживающего ядерного удара, концепция которого была разработана в Соединенных Штатах, добавил Козюлин.

Такая концепция существовала в США: неожиданно ударить ядерным оружием и обезглавить руководство в Москве, избежав ответного удара. Этого не позволит сделать «Периметр», разработанный еще во времена СССР и действующий до сих пор, — сказал Козюлин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал американскому президенту Дональду Трампу помнить об опасности «Мертвой руки». В своих соцсетях он также написал, что республиканцу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома, включая кадры из сериала «Ходячие мертвецы», где его сравнивают с зомби.

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Дмитрий Медведев
Дональд Трамп
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