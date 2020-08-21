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ВМС Китая проведут учения в Южно-Китайском море с 24 по 29 августа

11:34, 22 августа 2020
Фото: Jiang Shan/Xinhua/Global Look Press

Военно-морские силы КНР проведут учения в акватории Южно-Китайского моря с 24 по 29 августа, сообщает управление морской безопасности провинции Хайнань.

На сайте ведомства отмечается, что Китай вводит в районе временный запрет на судоходство.

Также уточняются местоположение и условные границы, в пределах которых другие суда и военные корабли не имеют права находиться в течение шести дней.

Как ранее писал NEWS.ru, Пекин настроен на дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой в военно-технической сфере. Об этом заявил посол КНР Чжан Ханьхуэй.

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