В Южной Корее начали разрабатывать боевых дронов для замены солдат

Власти Южной Кореи планируют в ближайшие несколько лет инвестировать около $2,3 млрд в разработку беспилотных летательных аппаратов военного назначения, которые смогут выполнять поставленные в бою задачи.
Планируется создать несколько видов дронов для выполнения различных задач — от разведывательных до боевых, — приводит ТАСС выдержку сообщения Агентства оборонных закупок Республики Корея.
В том числе ведутся эксперименты по установке на беспилотники штурмовых винтовок и гранатомётов, что позволило бы заменить солдат на поле боя.
Отмечается, что разработка необходимых технологий будет завершена к 2022 году. Ещё четыре года заложено на непосредственное создание оружейной платформы.
Ранее NEWS.ru писал, что в России ведутся разработки ударного беспилотника вертолётного типа, способного вести бой в составе авиационной группы.