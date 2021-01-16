В США рассказали об условии победы в мировом конфликте

https://static.news.ru/photo/00a3873a-5954-11eb-b0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Для победы в мировой войне или крупном международном конфликте Военно-воздушным силам Соединённых Штатов необходимо будет установить господство в воздухе, в противном случае остальные подразделения вооружённых сил страны не смогут полномасштабно подключиться к боевым действиям. Об этом американскому изданию Breaking Defense рассказал помощник министра ВВС США по закупкам Уилл Ропер.

При этом чиновник отметил, что американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II всё ещё не стал предметом массовых закупок для ВВС США, в то время как уже активно ведётся разработка воздушных боевых машин шестого поколения. При этом, утверждает Ропер, цена на F-35 Lightning II является конкурентоспособной, однако эксплуатационные расходы на такие самолёты пока не позволяют ВВС активнее закупать их для военных нужд, пишет Lenta.ru.

Ранее в ВВС США заявляли о планах по закупке 1763 истребителей F-35 Lightning II, однако эти планы, вероятнее всего, не будут осуществлены, уверен авиационный аналитик Ричард Абулафия.

В принципе, они могут позволить себе около 50 таких истребителей в год, учитывая конкурирующие приоритеты, и, суммируя 20–25 лет с такой скоростью, вероятное общее их количество на вооружении ВВС США составит около 1000–200 единиц, — заявил эксперт.

При этом он назвал ошибочной стратегию ВВС США по экономии при закупке F-35 Lightning II в пользу разработок истребителей шестого поколения.

Ранее NEWS.ru писал, что в США планируют оснастить истребитель-бомбардировщик нового поколения, разрабатываемый в стране, системой искусственного интеллекта. Пентагон уже объявлял об испытательном полёте самолёта U-2 с применением ИИ. По заявлению ведомства, система фактически выполняла роль второго пилота при разведывательном полёте.