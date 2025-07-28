В РФ предостерегли от удара «Орешником» по «особому» бункеру ВСУ «ВХ»: «Орешник» не предназначен для ударов по складам, аэродромам и узлам ПВО

Ракета «Орешник» не предназначена для нанесения ударов по складам, аэродромам и узлам ПВО, считают авторы Telegram-канала «Военная хроника». По его данным, такая ракета не подойдет, например, для удара по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области и другим подобным целям.

Канал цитирует доклад «Боевые действия в глубине обороны противника» от 1983 года, в котором говорится, что для ударов по аэродромам рекомендовали использовать ракету комплекса 9К72 (Р-17) с боевой мощностью от 50 до 100 кг. Как отмечает канал, сейчас у России два аналога подобной массы — «Кинжал» и «Искандер».

По мнению авторов канала, «Орешник» — оружие иного типа с другой логикой применения, поэтому использовать его для ударов по аэродрому в Староконстантинове нецелесообразно.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина напрашивается на удар ракетой «Орешник» после атаки беспилотников ВСУ на Сочи. По его словам, в курортном городе нет воинских формирований, поэтому удар можно считать террористической акцией.