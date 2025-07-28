Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 17:02

В РФ предостерегли от удара «Орешником» по «особому» бункеру ВСУ

«ВХ»: «Орешник» не предназначен для ударов по складам, аэродромам и узлам ПВО

Установка ракетного комплекса «Орешник» в представлении ИИ Установка ракетного комплекса «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ракета «Орешник» не предназначена для нанесения ударов по складам, аэродромам и узлам ПВО, считают авторы Telegram-канала «Военная хроника». По его данным, такая ракета не подойдет, например, для удара по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области и другим подобным целям.

Канал цитирует доклад «Боевые действия в глубине обороны противника» от 1983 года, в котором говорится, что для ударов по аэродромам рекомендовали использовать ракету комплекса 9К72 (Р-17) с боевой мощностью от 50 до 100 кг. Как отмечает канал, сейчас у России два аналога подобной массы — «Кинжал» и «Искандер».

По мнению авторов канала, «Орешник» — оружие иного типа с другой логикой применения, поэтому использовать его для ударов по аэродрому в Староконстантинове нецелесообразно.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина напрашивается на удар ракетой «Орешник» после атаки беспилотников ВСУ на Сочи. По его словам, в курортном городе нет воинских формирований, поэтому удар можно считать террористической акцией.

ракета «Орешник»
ракеты
вооружения
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россиянка устроила эротическое шоу на крыше автомобиля
Менеджер Subway запер маленькую девочку в комнате для персонала
Академик раскрыл, включат ли в рацион россиян продукты из сверчков
Россиянам объяснили, что будет со стоимостью билетов на рейсы «Аэрофлота»
Евросоюз не сможет выполнить данное Трампу обещание о $600 млрд
Политолог назвал важный нюанс взлома «Аэрофлота»
Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами
«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»
Россиянам напомнили о смертельном вреде загара
В Госдуме призвали ответить на взлом «Аэрофлота»
Психиатр оценил обновленный список противопоказаний для вождения авто
Бизнесмен выкупил права на первый альбом Гуфа
Стало известно, сколько уголовных дел возбудила ФТС в 2025 году
Миколог назвал главный недостаток грибов в Московском регионе
Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ
«Все мужики собрались»: в тайге 1,5 тысячи человек наказали педофила
Стало известно, чем может закончиться для Зеленского скандал с НАБУ
Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь
Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.