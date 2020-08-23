В России началось серийное производство обновлённого Ми-35П на экспорт

Холдинг «Вертолёты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал серийное производство обновлённых боевых вертолётов Ми-35П по экспортному контракту.
В прошлом году мы продемонстрировали эту машину целому ряду потенциальных заказчиков и сегодня можем с уверенностью говорить о том, что вертолёт востребован, — приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.
Богинский отметил, что это первый контракт с иностранным заказчиком, при этом заказчика он не назвал.
Вертолёты Ми-35П состоят на вооружении Военно-воздушных сил Индонезии с начала 2000-х годов. Они оснащены двуствольными 30-миллиметровыми орудиями ГШ-30К.
Как ранее писал NEWS.ru, Рособоронэкспорт в 2020 году планирует продолжить поставки истребителей Су-35, заявил глава спецэкспортёра Александр Михеев.
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