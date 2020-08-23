В России началось серийное производство обновлённого Ми-35П на экспорт

https://static.news.ru/photo/028bfaee-e52f-11ea-95a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холдинг «Вертолёты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал серийное производство обновлённых боевых вертолётов Ми-35П по экспортному контракту.

В прошлом году мы продемонстрировали эту машину целому ряду потенциальных заказчиков и сегодня можем с уверенностью говорить о том, что вертолёт востребован, — приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.

Богинский отметил, что это первый контракт с иностранным заказчиком, при этом заказчика он не назвал.

Вертолёты Ми-35П состоят на вооружении Военно-воздушных сил Индонезии с начала 2000-х годов. Они оснащены двуствольными 30-миллиметровыми орудиями ГШ-30К.

Как ранее писал NEWS.ru, Рособоронэкспорт в 2020 году планирует продолжить поставки истребителей Су-35, заявил глава спецэкспортёра Александр Михеев.