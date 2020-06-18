В Китае назвали военные технологии России, которые им никогда не получить

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России следует отказаться от пяти новейших систем вооружения и не надеяться на то, что их удастся сохранить в рамках нового договора. Он отметил , что не видит смысла в том, чтобы эти системы использовались в РФ, учитывая договорённости о контроле над вооружениями. Биллингсли уточнил, что речь идёт о МБК «Сармат», гиперзвуковых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал», крылатых ракетах «Буревестник» и беспилотных субмаринах «Посейдон».

Еще в декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что работа над новым российский оружием идёт по плану. По его словам, сейчас сложилась уникальная ситуация, так как другие страны пытаются догнать Россию в этой сфере, писал NEWS.ru.