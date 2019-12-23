https://static.news.ru/photo/dbd2f3be-2650-11ea-8535-fa163e074e61_660.jpg Бросковые испытания тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты Сармат Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что работа над новым российский оружием идёт по плану. По его словам, сейчас сложилась уникальная ситуация, так как другие страны пытаются догнать Россию в этой сфере.

У нас по плану идут работу по другим системам — по межконтинентальной баллистической ракеты повышенной мощности «Сармат», по гиперзвуковой ракете «Циркон» наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату «Посейдон», по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник», — отметил российский лидер на заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин подчеркнул, что ни СССР, ни Россия не стремились создавать угрозы для других стран, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что воздушный компонент ядерной триады страны усилился после создания новых самолётов, а также обновления парка дальней авиации. Ядерная триада состоит из стратегической авиации, атомных подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет. Если противник уничтожит арсенал двух любых компонентов из триады, то оставшийся должен будет нанести ответный удар.