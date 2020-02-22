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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает учения США на случай ядерного удара России по Европе обыкновенной пиар-акцией, с помощью которой Вашингтон планирует «доить Европу».

Одна цель, которую США преследуют — давление на членов НАТО: «Смотрите, как мы можем ответить в случае удара России по вам», — заявил РИА Новости Чепа.

Именно поэтому, считает Чепа, и было сделано заявление о необходимости увеличивать взносы в НАТО с 3% до 4%.

Хорошая пиар-акция для того, чтобы доить Европу, которая и так находится в состоянии стагнации, — подчеркнул депутат.

Как писал NEWS.ru, Минобороны США провело учения, в которых отрепетировало действия военных во время возможной ядерной атаки России по странам НАТО. Представитель Пентагона отметил, что Соединённые штаты беспокоили сообщения о новом российском вооружении и разработках и, в том числе поэтому, было принято решение о модернизации оружия США.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории РФ.