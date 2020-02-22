https://static.news.ru/photo/635001f4-550b-11ea-8388-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/GlobalLookPress

Минобороны США провело учения, в которых отрепетировало действия военных во время возможной ядерной атаки России по странам НАТО. Информация об этом опубликована на официальном сайте американского ведомства.

Учения включали в себя сценарий ядерного удара России по странам НАТО и последующую реакцию со стороны США, включая ответный ядерный удар по территории РФ.

Это разумный подход, потому что учения направлены на устранения угрозы. При этом репетиция не связана с гонкой вооружений <...> Тем не менее мы собираемся модернизировать наше оружие, а не увеличивать его количество, — следует из доклада Пентагона.

Представитель Пентагона также отметил, что Соединённые штаты беспокоили сообщения о новом российском вооружении и разработках и, в том числе поэтому, было принято решение о модернизации оружия США.

Это то, что не давало нам спать ночью, и мы решили, что нам нужно сделать что-то иное, чем делала администрация Барака Обамы (бывшего президента США. - NEWS.ru), чтобы противостоять этой (российской. - NEWS.ru) угрозе, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru ранее, в Пентагоне сообщили о том, что не намерены размещать новые системы ядерных вооружений пониженной мощности в Европе. Соединённые штаты готовятся к ответу на «российские нарушения», но системы будут оборудованы обычными видами оружия.