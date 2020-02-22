Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Россия осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории РФ. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Они (США — прим. NEWS.ru) явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия,цитирует его ТАСС.

Рябков добавил, что США затеяли опасную игру вместо того, чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями.

Таким образом он прокомментировал проведение в США военных учений, предполагающих нанесение ответного удара по России с использованием ядерного оружия. О них ранее сообщил представитель Пентагона.

Рябков напомнил, что Россия допускает применение ядерного оружия только в двух исключительных случаях: когда на страну совершено нападение с применением любого вида оружия массового уничтожения или когда осуществлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой оказывается само существование государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве по-прежнему неясны перспективы продления СНВ-3. Он отметил, что «серьёзную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями». Вину за это он возложил на США, писал NEWS.ru.

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