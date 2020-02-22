https://static.news.ru/photo/fa32990e-5567-11ea-99fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Россия осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории РФ. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Они (США — прим. NEWS.ru) явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия, — цитирует его ТАСС.

Рябков добавил, что США затеяли опасную игру вместо того, чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями.

Таким образом он прокомментировал проведение в США военных учений, предполагающих нанесение ответного удара по России с использованием ядерного оружия. О них ранее сообщил представитель Пентагона.

Рябков напомнил, что Россия допускает применение ядерного оружия только в двух исключительных случаях: когда на страну совершено нападение с применением любого вида оружия массового уничтожения или когда осуществлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой оказывается само существование государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве по-прежнему неясны перспективы продления СНВ-3. Он отметил, что «серьёзную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями». Вину за это он возложил на США, писал NEWS.ru.