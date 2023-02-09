Ускоренное обучение танкистов ВСУ на Leopard 2 назвали брехней Военный эксперт Литовкин: ускоренное обучение танкистов ВСУ на Leopard 2 — брехня, туда сядут поляки

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о сокращенной программе обучения танкистов ВСУ на Leopard 2 — брехня, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Собеседник не исключил, что боевыми машинами будут управлять польские экипажи.

Мне кажется, это брехня. Не исключено, что танками Leopard 2 будут управлять сами поляки. Одно дело — научить нажимать на кнопки, крутить руль — в «Леопардах» именно руль. Другое дело — знать систему боя, связанную с сетецентрическим управлением, это другая вещь, необходимо учиться минимум полгода. Танки Запад поставляет ради затягивания конфликта, разорения России, а не для победы Украины, победа Киева им не нужна, — отметил Литовкин.

Перед отправкой одного из Leopard 2 на Украину Писториус подчеркнул, что танкисты ВСУ пройдут ускоренный курс обучения в Мюнстере. Руководитель ведомства добавил, что в Киев также поедут немецкие инструкторы.

Leopard 2 — основной боевой танк немецкой армии. Германия предоставит Украине 14 танков. Всего в рамках первой волны помощи ВСУ получат 120–140 танков западных моделей, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кроме уже анонсированных поставок немецких Leopard 2, британских Challenger 2 и американских M1 Abrams в Киеве рассчитывают на французские Leclerc.

Ранее в Ростехе заявили, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» смогут уничтожать немецкие танки Leopard 2. Также эффективным средством поражения Leopard 2 в госкорпорации назвали 125-миллиметровые снаряды типа «Манго», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака».