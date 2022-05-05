Угрозу Киева начать летом контрнаступление назвали фантазией и болтовнёй Политолог Евсеев назвал «болтовнёй» угрозу Арестовича начать летом контрнаступление

Солдаты Вооружённых сил Украины / Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Угрозы советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича начать в июне-июле контрнаступление ВСУ против ВС РФ являются «фантазиями и очередной болтовнёй», заявил NEWS.ru завотделом евразийской интеграции и развития ШОС, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он отметил, что Киев не располагает мобилизационным резервом для формирования новых бригад для подобный действий.

Это фантазии, очередная болтовня. Для формирования бригад нужен личный состав, его на Украине нет, а мобилизация срывается, поставки [западного] оружия ещё не гарантия. Для действий бригадами нужен подготовленный личный состав, чьё обучение занимает месяцы, мобилизованным требуется месячная подготовка просто по общим вопросам. Отработка совместных действий также требует времени, которого у Киева нет. Формирование бригад — достаточно серьёзный процесс, из ранее уничтоженных подразделений создать бригады заново крайне сложно, а для контрнаступления нескольких бригад недостаточно, учитывая развёрнутую группировку [ВС РФ на Украине]. Пусть сначала сами переживут [наступление российских войск], — рассказал Евсеев.

Накануне Арестович пригрозил началом контрнаступления ВСУ против России «в конце июня — начале июля». В эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что ответные действия будут реализованы в том случае, если украинские военные формирования получат большое количество западного оружия. Также Арестович подчеркнул, что в вопросе организации контрнаступления важно переобучение солдат ВСУ. При этом советник офиса Владимира Зеленского заявил, что вооружение Запада, которое позволит обеспечить Украине оборону, поступит в конце мая.

Ранее сообщалось, что США передали на Украину 80% от общего числа выделенных американских гаубиц М177. На данный момент обращаться с ними умеют свыше 170 украинских военных, ещё 50 проходят обучение. Также за сутки Вашингтон отправил Киеву 14 самолётов с военной помощью, ещё 23 рейса совершили пять других стран.

2 мая Пентагон опубликовал видео с боевой техникой, которую военное командование США поставляет Киеву в рамках помощи. Речь идёт о бронетранспортёрах M113. Отмечается, что всего в пакет военной помощи Украине входит 200 таких машин. Данный тип техники стоит на вооружении Вашингтона ещё с 1960-х годов.