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США предлагают турецким властям отказаться от купленных у России ЗРС С-400, чтобы вернуться в программу F-35. Только при этом условии американцы могут рассмотреть участие Турции в программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Об этом заявил на брифинге в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер. Ему был задан вопрос о возвращении Турции в программу F-35. Я совершенно ясно об этом говорил и в...