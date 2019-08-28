Президент Турции Тайип Эрдоган не исключает возможности покупки российских Су-35 и Су-57.
Почему бы и нет, — цитирует ответ турецкого лидера на вопрос о вероятности закупки российских истребителей вместо американских самолётов F-35 канал CNN Turk.
Как писал News.ru ранее, США предлагают турецким властям отказаться от купленных у России ЗРС С-400, чтобы вернуться в программу F-35. Только при этом условии американцы могут рассмотреть участие Турции в программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.