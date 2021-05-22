Три корабля с американскими морпехами направились в сторону Сирии

https://static.news.ru/photo/0b123884-bc5e-11eb-940e-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/USNavy

Амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в Средиземное море и направилась на восток в сторону Сирии. Как сообщает «Интерфакс», в состав группы входят авианесущий десантный корабль Iwo Jima, десантно-вертолётный корабль-док San Antonio и десантный транспорт-док Carter Hall.

Флот из трёх судов перевозит 24-й экспедиционный батальон морской пехоты Соединённых Штатов численностью около 2,5 тысячи человек. Появление в Средиземном море кораблей с американскими морпехами совпало с отправлением в регион британской авианосной группы. Возможно, силы США и Великобритании планируют совместные действия.

Амфибийно-десантная группа также может направляться в район Персидского залива. В Аравийском море с апреля дислоцируется ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Dwight Eisenhower. Истребители-бомбардировщики из состава палубной авиации корабля используются для прикрытия вывода американских военнослужащих из Афганистана.

В конце апреля американский военный корабль Firebolt открыл предупредительный огонь по иранским патрульным катерам в Персидском заливе. В США утверждают, что суда Ирана выполняли опасные манёвры и не отреагировали на призыв отойти на безопасную дистанцию.