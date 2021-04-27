Американский корабль выстрелил в сторону иранских катеров

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Американский военный корабль Firebolt открыл предупредительный огонь по быстроходным катерам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана в Персидском заливе.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 26 апреля.

Три быстроходных катера близко подошли в военным кораблям США в международных водах в северной части Персидского залива, — сказано в сообщении пресс-службы ВМС США.

Как пишет ТАСС, катера приблизились к Firebolt и сторожевому кораблю Береговой охраны США Baranoff «с неизвестными намерениями». Американцы по громкоговорителю призывали иранцев прекратить опасные манёвры и выпустили несколько предупредительных снарядов.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США пытаются избегать просчётов при встрече с иранскими кораблями, чтобы не допустить эскалации напряженности.

Действия Корпуса стражей Исламской революции он назвал непрофессиональными.

Ранее в МИД Ирана отреагировали на слова о роли Сулеймани в переговорах с РФ. Не стоит вырывать из контекста высказывания иранского министра иностранных дел Мохаммада Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке и о роли в них экс-командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в прошлом году в результате американского авиаудара. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, писал NEWS.ru.