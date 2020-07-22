Танкисты на учениях перешли реку Онон по дну

https://static.news.ru/photo/440edf34-cb05-11ea-9402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ

Танкисты в ходе масштабных учений в Забайкалье форсировали реку Онон, перейдя её по дну, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В рамках двустороннего тактического учения, проходящего на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае, мотострелковые и танковые подразделения осуществили форсирование реки Онон. Подразделения на штатной технике преодолели русло реки шириной более 100 метров десантным и мостовыми способами, — говорится в сообщении.

Уточняется, что танки прошли по дну реки, их экипажи экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, позволяющие эвакуироваться в случае затопления или остановки танка. Самоходные артиллерийские орудия и технику связи на базе БТР переправили на другой берег реки Онон по понтонному мосту, наведённому инженерными войсками, и при помощи плавающих транспортёров. Подразделения РХБ защиты использовали дымовую завесу для маскировки переправы.

Руководит учениями командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко. В двустороннем тактическом учении на полигоне Цугол задействовано свыше четырёх тысяч военнослужащих двух мотострелковых соединений ВВО и более 600 единиц военной и специальной техники, в том числе танки, БТР и БМП, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» и другие.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил о задачах внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил РФ Южного и Западного военных округов. Он сказал, что указанная процедура не направлена против других государств. По словам Фомина, внезапная проверка боеготовности нужна для подготовки войск к участию в главном годовом учебном мероприятии, которым являются стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».