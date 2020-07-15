«МиГ» и «Сухой» вместе разработают истребитель шестого поколения

https://static.news.ru/photo/0431426c-c74f-11ea-a497-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолётостроительная корпорация «МиГ» и авиационный холдинг «Сухой» будут совместно разрабатывать боевой авиационный комплекс шестого поколения. Об этом сообщил генеральный директор обеих компаний Илья Тарасенко.

Он отметил, что объединение потенциалов в рамках общих задач и целей — это «колоссальная возможность сделать серьёзный рывок». По словам главы предприятий, у зарубежных конкурентов в США и Европе таких возможностей уже нет.

Для поддержания уверенного лидерства в отрасли нам необходимо консолидировать лучшие компетенции, существующие сегодня в компаниях «МиГ» и «Сухой», и создать новые самолёты шестого поколения, — цитирует Тарасенко РИА Новости.

Таким образом, это будет разработка дивизиона военной авиации Объединённой авиастроительной корпорации, уточнил он.

Сейчас в России налажено серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, оно началось в июле 2019 года. Точные параметры машины засекречены. Известно, что она способна нести вооружение «воздух–воздух» и «воздух–земля», а также малозаметна. Контракт с Минобороны подразумевает производство свыше 70 единиц. Первый самолёт должен поступить в Военно-космические силы страны уже в 2020 году.

Ранее NEWS.ru писал, что истребитель шестого поколения могут сделать беспилотным — с возможностью выборочного управления. Помимо этого, его, возможно, оснастят электромагнитными пушками, которые могут уничтожать объекты неприятеля за счёт сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры. На данный момент дальность такого вооружения в ходе испытаний доведена до 10 километров.