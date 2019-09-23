https://static.news.ru/photo/048c3296-dde2-11e9-8cee-fa163e074e61_660.jpg Су-57 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские конструкторы занимаются разработкой истребителей шестого поколения, рассказал гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.

По его словам, аппарат могут сделать беспилотным, то есть с возможностью выборочного управления, передаёт РИА Новости .

Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих [самолётов]: ещё быстрее, ещё манёвреннее, ещё незаметнее и т. д, — рассказал глава предприятия.

Новейшим боевым самолётом в РФ является Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Точные параметры машины засекречены. Известно, что аппарат способен нести вооружение «воздух — воздух» и «воздух — земля» и малозаметен. В июле 2019 года начался серийный выпуск Су-57. Контракт с Минобороны подразумевает производство свыше 70 единиц.

Ранее News.ru сообщал, что зенитно-ракетные комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. По данным китайских журналистов, С-500 может сбить любые воздушные цели, даже метеориты.