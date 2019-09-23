https://static.news.ru/photo/931adf96-ddcc-11e9-89e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press

Зенитно-ракетные комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. Об этом пишет китайское издание Sina . По данным журнала, С-500 могут сбить любые воздушные цели, включая метеориты.

В качестве примера эксперты издания вспоминают ситуацию в Челябинске, когда С-500 перехватил метеорит.

В социальных сетях это происшествие назвали чудом работы С-500, потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала, — говорится в статье.

В Китае считают, что российские С-500 будут эффективны против практически всех типов летательных аппаратов, например беспилотников и крылатых ракет, летающих на малой высоте, баллистических ракет и даже заатмосферных гиперзвуковых летательных аппаратов, отмечает Life .

Ранее News.ru писал, что выпуск новейшей зенитной ракетной системы С-500 начнётся в 2020 году. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, в ближайшие пять лет РФ не будет экспортировать эти системы.