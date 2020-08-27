Судан и Лаос получат российское вооружение и военную технику

https://static.news.ru/photo/ffcfa0f8-e899-11ea-8d18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия заключила контракты на поставку вооружения и военной техники Лаосу и Судану в ходе форума «Армия-2020», следует из сообщения Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в рамках форума состоялись рабочие встречи с зарубежными военными делегациями. Так, прошли переговоры со специалистами Сербии, Монголии, Судана и Лаоса, передаёт ТАСС.

Как уточняется, «планируемая передача российского вооружения и военной техники нацелена на дальнейшее развитие дружеских и взаимовыгодных отношений с зарубежными коллегами и укрепление национальных вооружённых сил Лаоса и Судана».

Ранее NEWS.ru писал, что военнослужащие из 5-й научной роты Сухопутных войск России, изучив опыт сирийского конфликта, разработали комплекс обнаружения так называемых поясов смертника в местах массовых скоплений людей. Разработку показали на стенде военного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2020».

Изделие состоит из комплекта датчиков и мобильного пульта оператора. С помощью устройства можно вычислить самодельные взрывные устройства (СВУ), начинённые поражающими элементами, на большой площади.