Стал известен состав вооружения нового фрегата ВМС США

https://static.news.ru/photo/63ef092e-b7fe-11ea-a1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S.Navy

Фрегат FFG (X) будет оснащён усовершенствованной системой ПВО/ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны) Aegis и сможет нести до 16 загоризонтных противокорабельных ракет, сообщило Минобороны США.

Также на судне будет установлена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и гидроакустическая станция с изменяемой глубиной погружения. По словам президента США Дональда Трампа, новый фрегат будет в 30 раз мощнее, чем представители предыдущего поколения американских боевых кораблей, передаёт ТАСС.

Хозяин Белого дома посетил 25 июня предприятие Fincantieri Marinette Marine в Висконсине, на котором строится FFG (X) и пообщался с персоналом верфи.

На каждом фрегате будут установлены 32 вертикальные пусковые установки (ВПУ) Mk-41 для зенитных управляемых ракет и крылатых ракет морского базирования Tomahawk. FFG (X) будет нести морской вертолёт MH-60 Seahawk и беспилотный летательный аппарат MQ-8C Fire Scout. Я лично изменил внешний облик нового корабля, — заявил Трамп.

Строительство судна ведётся по контракту с итальянской компанией Fincantieri от 30 апреля 2020 года, его стоимость составит около $800 млн. Также заключённый сторонами договор предполагает опцион на ещё девять кораблей этого класса, а Трамп сообщил, что серия может быть увеличена до двух десятков кораблей и американские военные уже ведут работу над увеличением серии, общая стоимость программы строительства фрегатов серии составит порядка $5,5 млрд.

Как писал NEWS.ru ранее, военные самолёты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, позволяющими защитить их от попадания зенитных ракет. Об этом сообщил главный конструктор АО «Радиоприбор» Евгений Глебов.