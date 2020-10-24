США создают гиперзвуковой планер с дальностью поражения 1600 километров

https://static.news.ru/photo/6b2f4e34-1608-11eb-b657-fa163e074e61_660.jpg Испытания двигателя будущего ракетного комплекса Фото: Exquadrum, Inc., an SBA 8a Certified Company/facebook.com

Перспективный тактический ракетный комплекс с гиперзвуковыми планерами, разрабатываемый США в рамках проекта OpFires, получит способность уничтожать цели на дальности до 1,6 тысячи км. Испытания запланированы на 2023 год.

Создание планера началось в 2019-м. В проекте участвуют ведущие предприятия оборонной отрасли Штатов. В настоящее время в США создаётся несколько прототипов гиперзвукового оружия. Программы являются частичным ответом Пентагона на появление у Москвы гиперзвуковых стратегических планеров «Авангард». Военные считают, что подобные боеприпасы преодолеют системы ПВО и ПРО противника и нанесут высокоточные удары по его объектам, передаёт портал Breaking Defense.

«Авангард» начали разрабатывать в России ещё в период СССР, рассказал один из его создателей — почётный генеральный директор, почётный генеральный конструктор реутовского предприятия Герберт Ефремов. По его словам, это стало ответом на американскую программу «Стратегическая оборонная инициатива», которая не на шутку встревожила советское руководство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что завершился комплекс испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4. Вооружённые силы РФ благодаря разработке теперь защищены, по предварительным данным, от гиперзвуковых ракет. По словам экспертов, ЗРС получила уникальный боеприпас, способный ликвидировать все существующие и перспективные средства воздушно-космического нападения.