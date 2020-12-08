Сменился глава предприятия-изготовителя ракеты «Ярс»

https://static.news.ru/photo/e2a08ed4-397f-11eb-a7f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор «Московского института теплотехники» — предприятия Роскосмоса по производству баллистических ракет. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Сергей Пономарев покинул пост гендиректора корпорации. Совет директоров назначил нового гендиректора — Станислава Суворова, — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, другой источник сообщил, что что окончательно в должности Суворов должен быть утверждён набсоветом госкорпорации в конце декабря.

До этого Суворов занимал пост генерального директора корпорации «Стратегические пункты управления», которая также входит в Роскосмос. До прихода в контур госкорпорации, Суворов руководил работой Военно-космической академии имени Можайского. Имеет звание генерал-лейтенанта.

Московский институт теплотехники разрабатывает и производит межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, составляющие основу ядерного щита России — «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

Как сообщал NEWS.ru, госкорпорация «Роскосмос» провела огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2».