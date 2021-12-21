Шойгу: Россия проведёт военные учения «Восток» и «Гром» в 2022 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что одна из приоритетных задач российских вооружённых сил в 2022 году — проведение стратегических командно-штабных учений «Восток» и «Гром». Шойгу также отметил, что в последнее время у границ РФ возросло число военных манёвров НАТО и США, в которых задействуется стратегическая авиация.

Подготовить и провести стратегические командно-штабные учения «Восток» и «Гром», — сказал Шойгу.

По словам министра обороны, США и НАТО стали всё чаще проводить совместные учения близ российских границ, используя стратегическую авиацию и проводя условные пуски ядерных ракет.

США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Всё чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полётов у российских границ возросло более чем в два раза, — добавил Шойгу.

Ранее глава Минобороны сообщил, что в 2022 году в Вооружённые силы России должны поступить свыше тысячи единиц техники, в том числе пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». В состав ВМФ в следующем году планируется принять пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, а также два береговых ракетных комплекса.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что при появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время обычных ракет до российской столицы может сократиться до семи — десяти минут, а гиперзвуковых — до пяти. По словам главы государства, размещение объектов Альянса на Украине может стать серьёзным вызовом для РФ и привести к очередному витку конфронтации.