Серийные поставки танка Т-14 «Армата» в армию начнутся в 2021 году

https://static.news.ru/photo/6afa6532-3860-11eb-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В 2021 году стартуют серийные поставки танка Т-14 «Армата» в армию России. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, на сегодняшний день «Армата» — «безусловно, лучший танк в мире», который может стать основным танком российских войск. Он отметил, что работа машины будет полностью автоматизирована, для ведения огня экипажу будет достаточно приблизительно навести орудие на цель, при этом вручную прицеливаться не придётся.

Чемезов также напомнил, что в 2019 году на «Армату» были оформлены необходимые разрешительные документы для экспорта, передаёт РИА Новости.

Мы рекламируем этот танк иностранным заказчикам. В этом году на форуме «Армия» он был представлен «живьём», — рассказал он.

Чемезов также выразил сожаление в связи с тем, что из-за отсутствия зарубежных выставок на фоне пандемии коронавируса пока нет возможности показать танк за границей.

На сегодняшний день Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя при соприкосновении с противником, уничтожения живой силы и поддержки наступления мотострелковых подразделений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская армия сохранит интенсивные темпы боевой учёбы в ближайший год, Минобороны запланировало свыше 4,8 тысячи манёвров, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу во время селекторного совещания 4 декабря.



