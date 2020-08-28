Серийное производство новой торпеды и авиабомбы запустят в России

https://static.news.ru/photo/646f0bbe-e9d7-11ea-85ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовый выпуск перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы начнётся в России. Разрешение на него получено корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Да. Мы готовы к серийному производству, — сказал РИА Новости гендиректор корпорации Борис Обносов.

Государственные испытания боеприпасов были завершены в начале 2020 года. После этого разработчики начали подготовку литера, позволяющего запустить их в серию.

По словам военных экспертов, новые торпеды мощные и при этом малошумные, они обладают высокой скоростью, маневренностью и значительной разрушительной силой.

Обносов отметил, что за последние несколько лет возглавляемой им корпорацией было разработано свыше десятка новых боеприпасов в области авиационных средств поражения. Все они в разной степени готовности были представлены на форуме «Армия-2020».

Ранее NEWS.ru писал, что две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» «Владивосток» и «Воронеж», которые были заложены на «Севмаше» в июле, оснастят принципиально новыми крылатыми ракетами «Калибр-М». Дальность их полёта составит свыше четырёх тысяч километров.