Семь стран СНГ готовятся проверить боеготовность объединённой системы ПВО

https://static.news.ru/photo/43f63eea-f420-11ea-86db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 11 сентября проверят боевую готовность системы противовоздушной обороны (ПВО) во время тренировки.

По данным Минобороны РФ, участие в учениях, которые стартовали в 08:00 мск, принимают Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководят объединённой системой ПВО специалисты центра управления Воздушно-космических сил РФ в Москве.

Во время тренировки планируется отработать вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам, нарушившим правила использования воздушного пространства, государственные границы стран СНГ, по угоняемым судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, которые терпят бедствие.

Участие в тренировке принимают свыше 130 командных пунктов на территории семи государств и более 60 самолётов. Среди них истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжёлые бомбардировщики Ту-22, Ту-160. Их экипажи провели взаимные манёвры в воздушном пространстве участников тренировки.

Ранее NEWS.ru писал, что военно-промышленная компания Northrop Grumman занимается созданием перспективного тяжёлого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, способного уничтожить ПВО производства РФ.