Семь стран СНГ готовятся проверить боеготовность объединённой системы ПВО

Семь стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 11 сентября проверят боевую готовность системы противовоздушной обороны (ПВО) во время тренировки.
По
Во время тренировки планируется отработать вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам, нарушившим правила использования воздушного пространства, государственные границы стран СНГ, по угоняемым судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, которые терпят бедствие.
Участие в тренировке принимают свыше 130 командных пунктов на территории семи государств и более 60 самолётов. Среди них истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжёлые бомбардировщики Ту-22, Ту-160. Их экипажи провели взаимные манёвры в воздушном пространстве участников тренировки.
Ранее NEWS.ru писал, что военно-промышленная компания Northrop Grumman занимается созданием перспективного тяжёлого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, способного уничтожить ПВО производства РФ.
Добавьте наши новости в избранные источники