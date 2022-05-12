Россиянам рассказали, при каких условиях Москва применит ядерное оружие Полковник Литовкин заявил, что Медведев дал правдивый прогноз о ядерной войне России и НАТО

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Военная доктрина России подразумевает применение Москвой ядерного оружия в двух случаях: если на РФ нападёт страна или коалиция, обладающая ЯО, и в случае угрозы самому существованию РФ в результате подобной агрессии, даже без использования ЯО со стороны противника, заявил NEWS.ru полковник в отставке Виктор Литовкин. Так он прокомментировал пост замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в его Telegram-канале о том, что поставки вооружения Украине могут перерасти в ядерную войну России и НАТО.

Если НАТО нападёт на Россию или на ВС РФ, мы вправе применить ядерное оружие — это третья мировая, ядерная война. Думаю, что в НАТО не готовы к этому, генсек Альянса каждый раз как мантру повторяет: СВО не должна выйти за пределы Украины, на территорию государств НАТО. В НАТО понимают, что РФ — ракетно-ядерная держава и ЕС с США будет плохо. В этом я разделяю позицию Медведева. Не уверен, что Блок готов к войне с РФ. Угрожающая риторика, провокации будут, но перейти границу РФ или Украины своими войсками не посмеют, — рассказал Литовкин.

Военный эксперт подчеркнул, что фактически США и НАТО воюют с РФ на Украине «жизнями украинских военных и через поставки оружия Киеву». По мнению Медведева, к открытому конфликту РФ и НАТО может также привести обучение украинских военных использованию западной техники, отправка наёмников и организация учений стран Альянса у границ РФ.

Ранее замглавы Совбеза России назвал одобрение Конгрессом США помощи Украине на сумму $40 млрд свидетельством косвенной войны против России. По его словам, цель Америки заключается в нанесении тяжёлого поражения России и ограничении её экономического развития и политического влияния в мире. При этом действия США сказываются и на рядовых американцев, столкнувшихся с ростом цен на бензин и продукты.