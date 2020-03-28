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Москва и Вашингтон из-за распространения коронавируса приостановили инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Пока проверки отменены до начала мая. Об этом заявил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, сообщает ТАСС.

Согласно договору, страны могут в течение года 18 раз инспектировать объекты противоположной стороны. В частности, проверяются авиабазы, базы межконтинентальных баллистических ракет и подводных лодок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предложения Госдепартамента США относительно внесения изменений в содержание Договора о СНВ-3 абсолютно нереализуемы и ведут к непродлению соглашения. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он пояснил, что Москва не может поддержать идею распространения договора на все отечественные стратегические системы и нестратегическое ядерное оружие.